Het belang van bijen

De Californische Keith Roberts is naast gepassioneerd bijenhouder eigenlijk ook haast een soort ‘bijenactivist’. De docu De bestuivers van Eline Jongsma en Kel O’Neill grijpt hij aan als podium om zijn boodschap uit te dragen. Het moment is niet zomaar gekozen: hij hoopt dat mensen in deze coronatijd anders gaan kijken naar hun verstoorde relatie met de natuur en zich bewuster worden van waar hun voedsel vandaan komt. En bijen spelen daarin een belangrijke rol.

Onder andere in de VS zijn er imkers die honderden bijenkasten hebben en hun bijenvolken verhuren aan bijvoorbeeld boeren om hen te helpen met de bestuiving. Keith is een van die bijenhouders. Het houden van migrerende bijen is volgens hem helemaal niet nieuw, de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .