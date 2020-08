Diana: zeiden ze maar een keer 'goed zo'

De Windsors, de docuserie over het Britse koningshuis, stond dinsdag in het teken van prins Charles en zijn vrouw Diana. Prins Charles had een moeilijke jeugd, zeggen diverse historici en biografen. 'Hij mocht nooit zelf iets beslissen. Zijn toekomst lag vast', aldus biograaf Penny Junor. 'Hij wist al jong dat hij een radertje in een machine was.' Voor de verlegen en introverte Charles was support van zijn ouders niet vanzelfsprekend. Als hij hen wilde spreken, moest hij een afspraak maken. Zijn moeder was regelmatig maandenlang op reis en bij terugkomst begroette ze Charles afstandelijk en koel.

De prins wist dat hij niet het soort zoon was dat zijn vader wenste. Philip zorgde ervoor dat Charles naar Gordonstaun ging, een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .