Er zijn al veel podcasts over wielrennen. Toch is Tweewielers een leuke aanvulling

Tweewielers

Er zijn weinig onderwerpen waaraan al zo veel podcasts zijn gewijd als wielrennen. Alleen al in Nederland zijn er legio: In het wiel, De rode lantaarn, De kopgroep. Live slow, ride fast (van oud-coureur Laurens ten Dam). En dan is er nog het Engelstalige aanbod: TheMove bijvoorbeeld, van Lance Armstrong, de Amerikaan die zeven keer de Tour won, maar vanwege jarenlang dopinggebruik die zeges ook weer moest inleveren.

Verreweg de meeste van deze podcasts bieden beschouwingen op het professionele wielrennen. Daarom is de nieuwe podcast Tweewielers een leuke aanvulling, zeker voor mensen die niet alleen graag naar fietsen kijken maar ook zelf eropuit gaan.

De makers zijn twee amateurfietsers die beiden werkzaam zijn voor de sportred..

