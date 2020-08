Viral: Verontwaardiging over ‘wegrennende’ Kamerleden

Het coronadebat, waarvoor Tweede Kamerleden terugkwamen van reces, eindigde woensdagavond chaotisch. Kamerleden van regeringspartijen verlieten het gebouw en stemden niet mee over de motie van Geert Wilders over structureel een forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers. Er bleven 62 Kamerleden achter en dat is geen quorum voor een hoofdelijke stemming. Achtergebleven Kamerleden uitten in de Kamer en op Twitter hun verontwaardiging. Velen vinden de actie ondemocratisch.

Tijdens de uitzending van Op1 reageerde Diederik Gommers, intensivist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, op het voorval: ‘Je verwacht alles van de verpleegkundigen en iedere keer gebeurt dit. Vorige keer is er drie keer gestemd over een sala..

