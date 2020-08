De jeugd van Adolf Hitler

Op 20 april 1889 zag Adolf Hitler het levenslicht in het Oostenrijkse Braunau am Inn. Hij was het derde kind van de 28-jarige Klara en de 51-jarige Alois. ‘Hij is heel anders dan alle anderen’, zei zijn moeder over de jonge Adolf. Zou zij al voorzien hebben dat haar zoon een groot stempel op de wereldgeschiedenis zou drukken?

Klara Hitler stond bekend als een hartelijke vrouw. Haar man daarentegen werd door Joseph Goebbels, minister van Volks­voorlichting en Propaganda onder Hitler, beschreven als ‘bars, zwijgzaam en streng’. ‘Hij was een chagrijnige, zwijgzame kerel’, noteerde een boer die in de buurt van het gezin Hitler woonde. Adolf Hitler hield niet van zijn vader, zo schreef hij in Mein Ka..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .