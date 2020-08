Viral: Gebruikers van sociale media willen Hyves terug

Vroeger was alles beter, mooier, socialer, gemoedelijker, eerlijker, transparanter, meer zoals ik het wilde ... Tenminste, dat is het gevoel dat je krijgt bij de keer op keer terugkerende wens om het ooit ultrapopulaire socialemediaplatform Hyves opnieuw te introduceren. Blijkbaar is de liefde voor de iconische dansende banaan nog niet helemaal vergaan.

