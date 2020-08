NikkieTutorials thuis beroofd

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials op YouTube, is beroofd in haar eigen woning. Daarbij werden zij en haar verloofde onder schot gehouden. Afgelopen weekend plaatste Nikkie een bericht op Twitter en Facebook waarin ze laat weten in orde te zijn.

'Eerder vandaag werd een van mijn grootste nachtmerries werkelijkheid', schrijft Nikkie in het bericht, 'toen we onder schot werden gehouden tijdens een beroving in ons eigen huis. Dylan en ikzelf werden aangevallen, maar fysiek zijn we in orde. Mentaal is het een heel ander verhaal. Ik schrijf dit bericht om te laten weten dat we ‘okay’ en veilig zijn. Bedankt voor je begrip als ik de komende dagen tijd voor mezelf neem.'

Het bericht werd op Instagram rui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .