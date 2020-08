1,3 miljoen kijkers Denkend aan Holland

Hilversum

Ruim 1,3 miljoen mensen hebben maandag gekeken naar de avonturen van Janny van der Heijden en André van Duin in Denkend aan Holland op NPO 1. De Slimste Mens op NPO 2 werd bekeken door ruim 1,2 miljoen mensen, meldt Stichting Kijkonderzoek. Daarmee zijn het, na het NOS Journaal van acht uur, de twee best bekeken programma's van de maandagavond. Ook het NOS Journaal van zes uur, RTL Nieuws en MAX Vakantieman op NPO 1 hadden ruim een miljoen kijkers. Zes programma's op één avond met meer dan een miljoen kijkers is vrij uitzonderlijk, in een periode dat er relatief weinig gekeken wordt. <