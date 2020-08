SKO publiceert ook totaalaantal kijkers

Hilversum

De kijkcijferrapportages van Stichting KijkOnderzoek (SKO) worden uitgebreid. Vanaf maandag wordt ook het totale aantal kijkers van een programma vermeld. Nu wordt alleen het gemiddelde aantal kijkers gepubliceerd. Het totale aantal kijkers ligt veel hoger omdat ook de mensen die minimaal een minuut naar een programma hebben gekeken, worden meegeteld. Sjoerd Pennekamp, directeur van SKO, stelt dat er veel behoefte is aan meer inzicht. 'Het aantal kijkers dat we nu vermelden in bijvoorbeeld onze dagelijkse top 25 wordt soms al geïnterpreteerd als het totaalaantal kijkers van een programma.' <