Zonder Peru geen patat

Het leukste aan het programma is het enthousiasme van Terpstra. Ze is op pad als toerist, niet als historica of socioloog. Ze bekijkt wat de gewone man of vrouw ook graag wil zien. En ze stelt – op zeer ontspannen wijze –de vragen die zij ook hebben. Ze is niet zozeer de presentator, maar meer de reisleider. Terpstra heeft een heerlijke vertelstem.

Haar reis begint in de hoofdstad Lima. Het centrum van de stad staat op de werelderfgoedlijst. Terpstra vertelt hoe vijfhonderd jaar geleden de Spanjaarden het land veroverden. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. De Inca-stad Machu Picchu werd zelfs nooit gevonden door de Spanjaarden.

In 1572 – het jaartal waarin de Spanjaarden Peru veroverden – was de hoofdstad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .