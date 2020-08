Altijd bang in het donker

Rock-'n-roll, indorock, de oudere generatie snapte in de jaren vijftig van de vorige eeuw niet wat de jeugd daar zo leuk aan vond. De documentaire Klanken van Oorsprong laat een heel scala aan liefhebbers en muzikanten aan het woord. De passie spat ervan af, evenals de diepe pijn over het verleden.

In de jaren vijftig raakten de Verenigde Staten in de ban van rock-'n-roll, een nieuwe muziekstijl die brak met alle conventies. In Nederland bleef de rock-'n-roll eerst onopgemerkt. Het waren de Indo's die deze stijl naar Nederland brachten. 'Indo' staat voor Indo-Europeaan en duidt de mensen aan die geboren werden uit een Europese ouder en een Indonesische ouder. Nadat in 1945 de onafhankelijkheid van de 'Republik Indonesia' was uitgeroepen, werd afgerekend met alles wat wat niet-Indonesisch was. Ook de Indo's werden gelinkt aan de Nederlandse koloniale tijd en zij moesten vrezen voor hun leven, vertelt boogiewoogie- en jazzpianist Rob Agerbeek. Velen vluchtten, 'anders werd het keeltje doorgesneden&..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .