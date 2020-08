Viral: Nicolette van Dam aan de schandpaal

‘Gezeik’, noemt actrice Nicolette van Dam (35) de commotie rondom de instagramstory van haar man Bas Smit, waarin ze volgens socialemediagebruikers een kok met een Aziatisch uiterlijk en zichzelf voor schut zet. In het filmpje is te zien dat ze thuis luxe aan het dineren is. ‘Ik heb een risotto met een zeebaars’, zegt de man, terwijl hij de maaltijd op tafel zet. ‘Lekker hoor!’, roept Nicolette, waarna ze een poging doet Mandarijn te spreken. ‘Wo ai ni (Ik hou van jou)’. De kok reageert niet, waarna ze zegt: ‘Hoor je niet wat ik tegen je zeg? Je spreekt toch Chinees? Of spreek ik geen Chinees?’

Dat het stel er geen flauw benul van had dat het videofragment ophef zou kunnen veroorzaken, blijkt uit het feit dat Smit de video zelf op Instagr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .