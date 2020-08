Vanavond op tv: Een integer portret van een reformatorisch milieu

Schrijfster Franca Treur brak elf jaar geleden door met haar roman Dorsvloer vol confetti, over de twaalfjarige Katelijne die eind jaren tachtig opgroeit in een reformatorisch boerengezin in Zeeland. Het boek werd een hit: meer dan 150.000 exemplaren gingen over de toonbank.

In februari 2016 opende de verfilming van het boek het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Zij die bang waren dat gelovig Zeeland als karikatuur zou worden weggezet, kunnen opgelucht ademhalen. Dorsvloer vol confetti is een integer gemaakt, liefdevol en warm portret van een meisje dat tussen zes broers opgroeit in een wereld waarin het om boerenarbeid en de kerk gaat. Vooral om dat laatste. Het geloof is overal en altijd aanwezig.

Katelijne, die veel leest en fantaseert, is een buitenbeentje in haar familie. Ze doet haar best een voorbeeldig, vroom meisje te zijn, op wie haar ouders trots kunnen zijn. Tegelijk heeft ze een sterke drang om de dagelijkse sleur te ontstijgen, uit te breken, op onderzoek te gaan naar wat er nog meer b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .