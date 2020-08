Balletdansen in de regen

Het regende toen een 11-jarige jongen in Nigeria besloot alsnog te gaan balletdansen. De betonnen grond was nat en oneven, misschien niet de meest voordehand liggende plek om op blote voeten acht pirouettes achter elkaar te maken. Maar hij deed het wél, en dat leverde hem online heel wat aandacht en bewondering op.

Zijn naam is Anthony Mmesoma Madu. Anthony is een van de leerlingen die leert balletdansen bij de Leap of Dance Academy in Lagos, Nigeria. Die dansschool werd in 2017 opgezet door Daniel Alaja Owoseni. Hij leerde zichzelf dansen en geeft zijn danslessen gratis. Hij richtte de school op zonder vaste danslocatie, vandaar dat het improvisatievermogen van Anthony en de andere leerlingen groot is. De BBC zocht Anthony op ..

