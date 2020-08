Transfilm mist relevantie

Vorige week stond in het teken van Pride. Deze week doet BNNVARA die nog eens dunnetjes over met de herhaling van 3 Generations.

De film 3 Generations uit 2015 is in Amerika ook bekend onder de titel About Ray. Ray is geboren als meisje, maar is ervan overtuigd dat ze in het verkeerde lichaam is geboren. De zestienjarige Ramona wil Ray zijn, maar kan pas beginnen met therapie om haar geslachtskenmerken te veranderen als haar ouders toestemming

geven.

Actrice Elle Fanning (Mary Shelley) was tijdens de opnames even oud, en doet – ondanks haar meisjesachtige uiterlijk – haar best om zich jongensachtig te gedragen, al slaagt ze daar niet altijd even goed in.

Hoewel het goed aansluit bij de Pride-week, is het transgender-thema recentelijk weinig uniek meer. Wat de film bijzonder maakt, zijn de drie generaties uit de oorspronkelijke titel. De moeder van Ray (Na..

