Libanon voor corona

Hoe ziet het leven in Libanon eruit? Danny Ghosen, die het land zelf op zijn vijftiende verliet, laat diverse kanten zien en spreekt ook met aanhangers van Hezbollah.

Danny Ghosen, in de documentaire 41 jaar, kwam naar Nederland op zijn vijftiende. Zijn ouders verlieten Libanon aan het eind van de burgeroorlog. Hij ging als journalist terug naar zijn geboorteland en krijgt de inwoners relatief gemakkelijk aan de praat. Bijzonder is dat hij ook op een begraafplaats van Hezbollahstrijders mag filmen en daar spreekt met een vrouw die vertelt dat deze strijders nu in het echte leven zijn aangekomen.

Deze documentaire, die vorig jaar ook is uitgezonden, bestond aanvankelijk uit een tweeluik, waarop Ghosen een half jaar later nog een vervolg maakte. De complete serie wordt nu opnieuw uitgezonden.

In dit tweede deel van zijn documentaire zoomt hij onder meer in op de politieke situatie in het land, die tegelij..

