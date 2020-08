Trump is er niet voor hen

In de reisserie Typhoon in Amerika gaat de Zwolse rapper Typhoon op zoek naar de droom van Martin Luther King, en wat er vandaag nog van over is. In Amerika wordt hij keihard geconfronteerd met het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Rapper Typhoon uit Zwolle heeft zijn sporen wel verdiend, met zijn melodieuze spreek-zang. In Amerika zagen we hem al eerder, aan de zijde van acteur Jeroen van Koningsbrugge, met wie hij samen liedjes schreef. Nu is Typhoon alleen op stap, en hij landt midden in de schrijnende actualiteit van Amerika en de diepe verdeeldheid tussen wit en zwart. Deze eerste aflevering begint nog met een soort nostalgische gloed, Typhoon bezoekt in Boston het graf van Henriëtte, zijn bet-bet-bet-overgrootmoeder. Ze was getrouwd met Cornelis Abraham de Randamie, die op 5 november 1821 overleed in Cap-Haïtien, zo heette Port-au-Prince toen, de hoofdstad van Haïti. Deze De Randamie was uit Suriname gevlucht voor de slavernij en gaf in Boston ..

