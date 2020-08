Drama met weinig woorden

Het verhaal speelt zich af in Fikirtepe, een wijk in Istanbul die flink op de schop gaat. ‘Stedelijke transformatie’, ‘herontwikkeling’ of hoe je het ook noemen wilt: waar het op neerkomt, is dat projectontwikkelaars oude gebouwen willen slopen en er grote, dure flats willen neerzetten. De bewoners van de krakkemikkige huizen zijn Syrische vluchtelingen met nagenoeg geen rechten (soms zijn ze er zelfs illegaal) en arme Turken die weinig andere opties hebben en twijfelen of ze hun huizen moeten verkopen aan de projectontwikkelaars, die hun daar veel geld voor beloven.

De werkloze Kamil neemt onder grote druk van zijn vrouw Remziye (die al zo veel mogelijk uren draait bij een rijke mevrouw om enigszins rond te kunnen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .