Mee met de veearts

Melkveehouders en regelgeving: het onderwerp is actueler dan ooit. In de documentaire Veearts Maaike komen de boeren zelf aan het woord.

Na de bioscooprelease, ruim een jaar geleden, is de documentaire Veearts Maaike nu te zien op televisie. De beelden zijn deels opgenomen in 2016 en deels in 2017 en zijn dus al wat ouder. Een beetje jammer wel, want inmiddels is Maaike van den Berg niet eens meer werkzaam als veearts. Tegelijkertijd geeft het zo een breder beeld, over een langere periode. En: de titel is dan wel Veearts Maaike, maar het draait al met al meer om de boeren in en rond Loppersum dan om de veearts zelf.

Boeren geven heel persoonlijke inkijkjes in hun leven, ook in hun gezinsleven. Diverse melkveehouders delen hun zorgen, ook over de toekomst van hun bedrijf, het gebrek aan groeimogelijkheden, de regelgeving, bijvoorbeeld over antibiotica en in het bijzonder ov..

