Zenderpiraat stoort piloten en politie

Hoogeveen

Een illegale radiozender uit Fluitenberg bij Hoogeveen heeft het vliegverkeer bij Lelystad Airport verstoord. Piloten konden elkaar niet meer horen, maar luisterden ineens naar muziek. Ook het C2000-communicatienetwerk van politie, brandweer en ambulance had last van de etherpiraat. Een politiehelikopter ontdekte dat de muziek werd uitgezonden via een zendmast in Fluitenberg. Onderaan de mast stonden een laptop en zendapparatuur. Het is nog niet bekend wie achter de verboden uitzending zat. <