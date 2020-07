Kunstzinnig landschap

Bij het Storm King Art Center in de Amerikaanse staat New York doen de schilderijen in het museum er eigenlijk niet toe – bezoekers komen voor de sculpturen buiten. Ernst Veen, oud-directeur van De Nieuwe Kerk en De Hermitage in Amsterdam, bezocht dit kunstcentrum voor de derde aflevering van de zesdelige serie Tuinen van Verwondering.

Storm King ligt ongeveer een uur rijden ten noorden van de stad New York. Het is een beeldentuin op Amerikaanse schaal met zo’n honderd sculpturen op een oppervlakte van meer dan driehonderd voetbalvelden. Ondernemer Ralph Ogden stichtte deze tuin in 1958 met de bedoeling er zijn pensionering door te brengen. Wat nu een glooiend landschap is met gras, bomen en vijvers, was toen braakliggend terr..

