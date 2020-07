Vliegangst en tekentalent

Het grootste deel van het jaar is Camilla op reis. Zo bezocht ze in maart 2017 Florence en in het British Institute had een groepje kinderen de eer haar te ontmoeten. Het valt op hoe vriendelijk Camilla hen te woord staat. Ze vraagt naar hun lievelingsboek, complimenteert hen, precies zoals een oma zou doen.

Als de kinderen haar vragen een paard te tekenen, draait ze daar haar hand niet voor om, en het resultaat getuigt van tekentalent. Een van de docenten merkt bewonderend op hoe moeilijk het is om een paard natuurgetrouw weer te geven. Camilla antwoordt droog: 'Het is inderdaad moeilijk zonder bril.'

Dit is een van de mooie momenten uit de Blauw Bloed Special The Real Camilla. Ook bijzonder is hoe liefdevol Camilla spree..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .