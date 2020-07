Twitterhackers zagen privébericht Wilders

San Francisco

De hackers die Twitteraccounts van prominenten hebben gekaapt, konden bij de privéberichten van 36 accounts, waaronder vermoedelijk dat van PVV-leider Geert Wilders. Dat meldt Twitter in een update over het onderzoek naar de hack. De cyberaanvallers hebben geprobeerd de accounts van 130 mensen te hacken. De daders konden onder andere de telefoonnummers en e-mailadressen inzien, maar geen wachtwoorden die in het verleden zijn gebruikt. Bij 45 accounts lukte het hun om het wachtwoord te resetten, in te loggen en tweets te versturen, waaronder bij die van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden. <