Op avontuur met een herdershond: Instagrammer Nicole deelt ook de moeilijkheden

De Amerikaanse Nicole Handel deelt op haar Instagrampagina (@nicolehandel) foto's van buitenactiviteiten die ze doet met haar honden. Wandelen, hardlopen, klimmen, suppen (stand up paddling), dat soort werk. Die hobby's zijn allemaal vrij recent, want ze koos een aantal jaar geleden bewust voor een leefstijl als buitenmens. Trouw aan haar zijde was en is de nu 7-jarige herder Bear, en inmiddels ook een nieuwe herderpup, Dux. Op haar Instagrampagina keert een bepaalde foto regelmatig terug, in verschillende seizoenen en op verschillende plekken: een al bepakte Handel die breed glimlachend haar volgroeide herder Bear optilt. Die iconische foto's leveren haar veel online aandacht op. Maar Handel is niet per se goed in al die activiteiten. I..

