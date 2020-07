Hotel voor maffiavrouwen

Zo is er een gevangenis in Oekraïne waar rugby wordt ingezet. In Georgië staat muziek centraal. Gevangenen kregen zelfs toestemming om deel te nemen aan The Voice. Elke week bezoekt presentatrice Nicole Buch zo’n ‘bijzondere bajes’ en dit keer staat Rome op de planning. Italië is niet alleen bekend om de historische monumenten en de pasta’s, maar ook vanwege de maffia.

Buch bezoekt een beruchte gevangenis waar veel maffialeden en soms hele familievleugels vastzitten. Ze gaat praten met de vrouwen die vastzitten op Rebbibia, maar eerst heeft ze een afspraak met de directeur, die de grootste gevangenis van Europa runt. Deze is verantwoordelijk voor 1740 gevangenen, van wie 360 vrouwen. In Italië i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .