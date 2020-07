Twitter pakt QAnon-beweging aan

San Francisco

Twitter heeft duizenden accounts verwijderd die materiaal verspreiden van de QAnon-beweging. Aanhangers van die groep denken dat leden van de Amerikaanse elite betrokken zijn bij een complot tegen president Donald Trump. Ze hebben ook politieke tegenstanders van Trump lastiggevallen via sociale media. Twitter zegt te willen optreden tegen gedrag dat uiteindelijk ook offline schadelijke gevolgen kan hebben. De berichtendienst maakte bekend dat de afgelopen weken al 7000 accounts zijn verwijderd. Ook worden links naar websites die in verband worden gebracht met QAnon in de ban gedaan. <