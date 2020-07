Miljoen mensen zien Hello Goodbye

Hilversum

De start van het nieuwe seizoen van Hello Goodbye is dinsdag bekeken door ruim een miljoen mensen. Het NPO 1-programma waarin Joris Linssen reizigers op Schiphol aanspreekt was daarmee primetime een van de best bekeken programma's, meldt Stichting KijkOnderzoek. In hetzelfde tijdslot deed alleen De Slimste Mens op NPO 2 het beter met bijna 1,2 miljoen kijkers. De quiz moest ten opzichte van maandag wel inleveren. Toen keken er nog bijna 1,5 miljoen mensen. Na afloop van Hello Goodbye trok op NPO 1 De S.P.E.L.-show ook ruim een miljoen kijkers. De nieuwe serie De Windsors had 541.000 belangstellenden. <