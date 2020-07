Welke (nieuwe) podcasts zijn het luisteren waard? Vandaag: Holy Hits

Voor de grote liefhebber van muziek van christelijke artiesten, is Holy Hits geen onbekende naam. Martine ten Klooster presenteert het programma alweer een tijdje op NPO Radio 2. Live vooral geschikt voor nachtbrakers dan wel vroege vogels, want zaterdagochtend tussen vier en zes is niet voor iedereen weggelegd.

Sinds mei dit jaar is er ook een gelijknamige podcast, waarin er meer dan op de radio tijd is om de diepte in te gaan rond christelijke muziek. Ten Klooster wordt bijgestaan door haar twee vaste gasten, Bert Bos (bassist van de band Trinity) en zanger Matthijn Buwalda. Leuk, want Bos en Buwalda weten veel van muziek en kennen de (christelijke) muziekwereld ook nog eens van binnenuit. Ze vertellen daarbij eerlijke verhalen. Zo loopt Bos niet weg voor het toch enigszins mislukte voornemen van Trinity om mainstream door te breken en doet Buwalda uit de doeken dat hij in een song oorspronkelijk een scheldwoord had zitten, maar deze op het laatste moment - met het oog op zijn publiek - toch sneuvelde.

Holy Hits is overigens niet vanaf..

