Gevaarlijk leven

San Pedro Sula in Honduras is niet zomaar gevaarlijk. De stad was in 2015 zelfs de ‘moordhoofdstad van de wereld’. Het aantal moorden schommelt tussen 51 en 179 moorden per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: het wereldwijde gemiddelde ligt op zes moorden per 100.000 inwoners. Hoe overleef je tussen bendes en werkloosheid? De documentaire Behind the Blood besteedt er ruim aandacht aan.