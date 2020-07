Lol om zonnebrand

Er zijn een hoop redenen om kritiek te hebben op Mark Zuckerberg, de ceo van Facebook. Het bedrijf maakt namelijk veel fouten. Met name rond de privacy van zijn gebruikers, waarbij onder meer privégegevens worden gedeeld met andere bedrijven. Maar de pijlen zijn nu niet gericht op het beleid van Facebook, maar op het gezicht van Zuckerberg.

Dat is niet zomaar. Er is een foto opgedoken, waarop te zien is hoe Zuckerberg aan het surfen is in Hawaii. Daar is niet zoveel vreemds aan, behalve dat hij opvallend veel zonnecrème op zijn gezicht heeft gesmeerd.

Op sociale media wist men wel raad met de foto. Zo is de ceo van Facebook onder andere vergeleken met de Joker, de clowneske schurk uit de Batman-films, een mime-artiest en de robot Data u..

