Moet de Britse koninklijke familie de tradities in ere houden of moderniseren? Het is een vraag die telkens weer opduikt voor de hoofdrolspelers binnen het koninklijk gezin. De nieuwe EO-serie De Windsors maakt een reis langs de historische gebeurtenissen die een verandering inluidden. In deel 1 van de serie, die vanavond wordt uitgezonden, staat ‘bad boy’ Edward VIII centraal.