Grappig, maar niet gracieus: zo duikt een capibara in een zwembad

De capibara is de grootste levende knaagdiersoort. In Zuid-Amerika is het dier te vinden bij begraste oevers rond moerassen, meren en rivieren. De naam capibara betekent in een lokale taal ‘graseter’. De Griekse wetenschappelijke naam, Hydrochoerus hydrochaeris, betekent waterzwijn. De zwaarlijvige capibara is namelijk een goede zwemmer en duiker, en kan onder water tot vijf minuten lang zijn adem inhouden.

Maar dat betekent niet dat zo’n duik er per se elegant uitziet. Dat blijkt wel uit een filmpje op Twitter van een capibara die in een zwembad duikt. De capibara in kwestie treuzelt eerst een paar seconden als hij bovenaan het trapje staat. Het zwembad waar de capibara in gaat duiken is een zwembad met een opblaasrand, groot genoeg voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .