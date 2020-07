Fanatieke sportman

De bekende wielrenner Joop Zoetemelk won in 1980 de Tour de France. Hij is een van de grootste sporticonen die ons land ooit heeft voortgebracht.

Veertig jaar geleden greep Joop Zoetemelk op de Champs-Elysées naar de winst in de Ronde van Frankrijk. 2020 had een bijzonder jaar voor hem moeten worden, maar door de coronacrisis is alles anders verlopen. Documentairemaakster Ariane Greep vertelt in Joop! Eindelijk weer kampioen zijn bijzondere verhaal. Er worden herinneringen opgehaald aan Zoetemelk, onder andere door zijn tweede vrouw, Danny. Zij heeft Joop leren kennen toen ze tegenover hem kwam te wonen. Ze waren in eerste instantie buren, maar dat liep uit op een vriendschap en uiteindelijk kwam daar een relatie uit voort. Als ze elkaar spraken, was wielrennen het hoofdonderwerp van het gesprek, maar hun gesprekken beperkten zich niet alleen tot sport. De medaille..

Afzien ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .