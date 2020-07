Google weert makers nepnieuws corona

Mountain View

Google gaat maatregelen nemen tegen adverteerders en publicisten die nepnieuws, samenzweringstheorieën en andere verkeerde informatie proberen te verspreiden over de coronapandemie. Content die zal worden geweerd op Google's platformen zijn bijvoorbeeld beweringen dat het virus een bedrog is, of werd gecreëerd als een biowapen door miljardair Bill Gates. Google verbiedt al advertentie- en uitgeverscontent die schadelijke beweringen doet over ziektepreventie en 'wonderbaarlijke genezingen', maar ook die de antivaccinatiebeweging bevordert of mensen aanmoedigt om af te zien van een behandeling aan corona. <