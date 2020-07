Elkaar niet in de rede vallen

Het Filosofisch Kwintet is een oase in de woestijn of liever jungle van het tv-aanbod.

Een goed gesprek is een zeldzaamheid op tv. Talkshows moeten sneller en puntiger. Zelfs van Zomergasten, bekend om de uitgebreidheid, zijn op npo.nl slechts montages van enkele minuten terug te vinden. Er moet vooral meer discussie zijn. Goede praatprogramma's als Het Elfde Uur van de EO gingen aan zulke eisen ten onder. Maar gelukkig kan het nog. Het Filosofisch Kwintet is een oase voor de liefhebbers van een goed gesprek. Presentator Clairy Polak kondigt het programma als volgt aan: 'waar luisteren even belangrijk is als spreken en doorgronden het motto is, niet het twistgesprek'.

In het tiende seizoen gaat Polak in vijf afleveringen in gesprek met steeds vier andere filosofen over machtsmisbruik en manipulatie dat gepaard g..

