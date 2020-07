Progressief-christelijke journalistiek: klein maar gedreven

‘Pas als je verschillen kunt aanvaarden, kun je gelijkwaardig met elkaar praten. Anders is er altijd het gevaar dat minderheden zich moeten aanpassen aan de dominante cultuur.’ Nieuw Wij wil dat laatste juist voorkomen, vertelt Manuela Kalsky, hoogleraar theologie en samenleving en voorzitter en mede-oprichter van het platform.

Het doel van Nieuw Wij is om wij-zij tegenstellingen in de samenleving te overbruggen en verbinding tot stand te brengen. Het gaat op de site over levensbeschouwelijke diversiteit. Kalsky: ‘We hebben in 2008 meteen een moslim, hindoe, jood, protestant, katholiek en seculier iemand in de redactie van Nieuw Wij gevraagd. Zodat iedereen een stem krijgt en we oprecht konden zeggen: de vragen die we stellen zijn ónze vr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .