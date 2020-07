Mistroostige toekomst

In Years and Years worden politieke en technologische ontwikkelingen doorgetrokken de nabije toekomst in. Dat stemt niet vrolijk, zeker omdat je het gevoel krijgt dat de geschetste wereld zomaar werkelijkheid zou kunnen worden.

De basis van de serie, waarvan de NTR vanavond de eerste aflevering uitzendt, is de familie Lyons. Twee volwassen zussen, twee volwassen broers, hun aanhang en kinderen en oma Muriel, de mater familias. Ze worstelen allemaal met hun eigen problemen, maar vormen ook een hechte eenheid met elkaar. Feesten vieren ze samen en tussentijds (video)bellen ze met elkaar.

De tijd gaat hard in deze eerste aflevering. Vanaf de geboorte van het jongste neefje zien we opeenvolgend meerdere van zijn verjaardagen en zijn we opeens aanbeland in 2024. Het einde van de tweede regeertermijn van de opnieuw gekozen Amerikaanse president Trump. De spanningen tussen Amerika en China lopen steeds verder op en ook in het thuisland van de Britse familie is er van a..

