Vogelnestsoep en vissaus

Chefkok Sergio Herman sloot zichzelf 25 jaar op in de keuken van zijn sterrenrestaurant, maar in de Vlaamse serie Sergio & Axel: Van de kaart trekt hij de wijde wereld in. In zijn eigen restaurant verwerkt hij de inspiratie die hij onderweg heeft opgedaan tot smakelijke recepten. Veertig gelukkigen worden uitgenodigd om te proeven. Acteur en dj Axel Daeseleire volgt hem op zijn reis.