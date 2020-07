Huiswerk en beloningspot

Thuisonderwijs in coronatijd, maar weinig ouders zullen er plezierige herinneringen aan hebben. Waar de meeste ouders hun aandacht moesten verdelen tussen twee of drie kinderen, zitten er bij de familie Jelies uit Tollebeek maar liefst zes kinderen aan tafel over hun schriften gebogen. Moeder Janneke toont in Een huis vol in quarantaine hoe zij de rust in huis bewaart.

Familie Jelies kennen we nog van vorig jaar, toen zij in Een huis vol een inkijkje gaven in hun gezin dat bestaat uit vader Johan, moeder Janneke, zeven dochters en een zoon. Speciaal vanwege de uitzonderlijke situatie van dit voorjaar, waarbij ouders geacht werden hun kinderen thuis te helpen met schoolwerk, is het programma terug op de buis. Want hoe zorg je er in een groot gezin voor dat ieder kind braaf zijn of haar huiswerk maakt?

'Het is even afzien nu', verzucht Janneke. 'Ik denk niet dat het goed komt als het langer duurt.' Het thuisonderwijs is niet haar grootste zorg, vertelt ze. Johan is zzp'er in de bouw en Janneke vraagt zich bezorgd af hoelang hij nog werk zal hebben.

Janneke probeert zo veel mogelijk het ..

