1,4 miljoen kijkers De slimste mens

Amsterdam

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De slimste mens heeft maandag ruim 1,4 miljoen kijkers getrokken, dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De quiz was daarmee het op één na best bekeken programma van de dag. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur werd beter bekeken, daar schakelden ruim 1,7 miljoen mensen voor in. De derde plaats in het dagklassement was voor Het mooiste meisje van de klas, dat trok meer dan 1,3 miljoen kijkers. Naar de eerste aflevering van een nieuw seizoen Een huis vol in quarantaine keken 800.000 mensen, wat een negende plek in de Dag Top 25 opleverde. <