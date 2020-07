Alles is gemaakt van taart

Op Twitter is men de afgelopen dagen helemaal van slag. Deze keer niet om het nieuws, maar door een trend waarbij taarten worden vermomd als realistisch ogende objecten. Het begon een week geleden met een video op het Twitter-profiel van Tasty. 'Dit zijn allemaal taarten', staat erbij. In de video is te zien hoe een mes een wc-rol, een slipper en een plantenpot doormidden snijdt. Dan blijkt dat het geen echt voorwerp was, maar een taart.

Verder is te zien hoe een stuk zeep, een zeeppompje, een pizza en een kokosnoot doormidden worden gesneden. Allemaal taart. De video is inmiddels dertig miljoen keer bekeken op Twitter. Het is zo goed gemaakt, dat men in de reacties twijfelt of het niet om een magisch mes gaat dat objecten in taar..

