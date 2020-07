Welke (nieuwe) podcasts zijn het luisteren waard? Vandaag: De plantage van onze voorouders

‘Is dit project een illusie als we ons allemaal inhouden voor elkaar?’ Met die vraag begint Maartje Duin de podcast De plantage van onze voorouders. Ze krijgt er gaandeweg een hard hoofd in of het wel een goed idee is haar adellijke familie die ooit aandelen in een Surinaamse plantage had in contact te brengen met de nakomelingen van slaven van die plantage. Peggy Bouva - een van hen - zegt: ‘Ik denk dat de tijd na acht generaties rijp is.’

En die tijd was rijper dan beide vrouwen misschien zelf hadden verwacht. Dit jaar was er in de media op 1 juli meer aandacht voor Keti Koti - de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname - dan voorgaande jaren door de protesten van Black Lives Matter. In de Tweede Kamer werd er deze ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .