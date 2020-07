Portret van Ratko Mladic

In een documentaire over het proces tegen de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt hij als mens geportretteerd. Zowel zijn verdedigers als zijn aanklagers hebben emoties. Dat schokt.

Op 23 juni 2018 liepen vijf Ser­vische voetbalsupporters door ­Kaliningrad, de Russische en­clave tussen Polen en Litouwen. Hun nationale ploeg speelde tegen Zwitserland en verloor met 1-2. De mannen hadden sweatshirts met hoodies aan. Daarop stond het portret van generaal Ratko Mladic. Een geweldige vent, vonden ze.

Mladic is 77. Hij staat bekend als de Servische Napoleon, of de slager van Srebrenica. In mei 1992 werd hij opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger dat Sarajevo belegerde (15.000 doden) en de mannen en jongens van Srebrenica vermoordde (achtduizend). Hij verschool zich na het einde van de oorlog in 1995, maar werd op 26 mei 2011 gearresteerd in Lazarevo, een dorp honderd kilometer ten noorden van de Serv..

