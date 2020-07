Zondagavond op tv: Kleur in Oranje

In deze special Van Mijnals tot Memphis en hoe Oranje kleur kreeg duiken Humberto Tan, Rocky Tuhuteru en Nadia Bouras in de voetbalgeschiedenis van het Nederlands elftal. Ze verhalen van hun Surinaamse, Molukse en Marokkaanse Oranjehelden en de impact die hun successen hadden op de Surinamers, Molukkers en Marokkanen in Nederland. De uitzending laat zien welke weg er al is afgelegd sinds Humphrey Mijnals in 1960 als eerste Surinaamse speler in Oranje debuteerde. Maar ook dat de weg naar volledige acceptatie van spelers van kleur nog steeds erg lang is.

In november 2019 poseerden Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong met een donkere en blanke arm tegen elkaar aan als protest tegen racisme. Hoe komt het dat zelfs na zestig jaar een dergeli..

