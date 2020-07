Luisteren in leeg theater

Theatermaker Tea Tupajic was zeven jaar toen de oorlog uitbrak in Sarajevo, voormalig Joegoslavië, waar zij woonde. De kinderlijke onschuld verdween toen uit haar ogen, hoorde ze later van haar vader. Het is inmiddels 25 jaar later. Ze wil vertellen over zichzelf, over wie ze is en wat ze belangrijk vindt. Over wat ze heeft meegemaakt. Daarom nodigde ze twee keer een Dutchbat-veteraan uit: Harm Hiddink en Frank van Waard. Beide veteranen spraken met haar, los van elkaar, van zonsondergang tot zonsopkomst, in een leeg theater.

Het gespreksonderwerp is moeilijk, zwaar, beladen. De drie gesprekspartners hebben ieder hun eigen trauma’s. De documentaire is sterk opgezet. Op een bijzondere manier wordt er gespeeld met licht en do..

2D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .