Hopen op inspirerende sportverhalen in de zomer

De lege sportagenda van coronajaar 2020 schept ook ruimte: voor persoonlijke verhalen en herinneringen van bijzondere gasten.

Hilversum

Sportliefhebbers zien de vakantie van 2020 met leedwezen tegemoet. Maar helemáál leeg is de sportagenda niet. In Hilversum is nagedacht over een therapie om kijkers de Tour de France-loze zomer door te helpen. De broers Youp en Tom van ’t Hek, hockeyster Fatima Moreira de Melo, vader en zoon Jan en Youri Mulder, ex-topvoetballer Ruud van Nistelrooy en anderen laten zich in de ziel kijken door Dione de Graaff en Tom Egbers. Hij blijft de hele zomer op het honk, in Hilversum, als een soort nationale sporttherapeut. ‘De opzet is die van een talkshow, aan de hand van de geko..

‘I..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .