Popsterren op gras

De Wimbledon-finale van 1980 tussen Björn Borg en John McEnroe wordt door velen beschouwd als een van de beste tenniswedstrijden ooit. In 2017, 37 jaar later, is de strijd tussen de twee titanen gereconstrueerd, in een speelfilm.

De biografische film Borg/McEnroe is geregisseerd door de Deen Janus Metz, die tijdens de Wimbledon-finale zes jaar was. Metz was jong, maar oud genoeg om zich de bloedstollende finale te herinneren. ‘De hele familie keek uit naar deze finale, alsof het een heilige dienst op kerstavond betrof.’ Die spinsels bleven tot afgelopen jaar rondzwermen in het hoofd van Metz, toen hij besloot een film te maken over de aanloop naar deze finale. Het is hem goed gelukt, want de film dringt bij je binnen alsof je je werkelijk in 1980 begeeft. De onzekerheden van beide tennisiconen, de ophef in de media, de spanning in en rondom de baan; je voelt het allemaal in deze film.

De Zweed Björn Borg (gespeeld door Sverrir Gudnason) en de Ame..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .