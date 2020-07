Welke (nieuwe) podcasts zijn het luisteren waard? Vandaag: Heavyweight

Gregor is een mislukte filmmaker die voornamelijk spotjes voor wc-reinigers schiet. Ooit leende hij een zeldzame cd-box uit aan een sloeberige vriend: een zekere Moby. Deze aan lager wal geraakte techno-muzikant gebruikte de cd’s voor het schrijven van zijn album en brak door. Big time: hij is nu miljonair. Of laat ik het precies zeggen: multimiljonair. Vijfentwintig jaar later wil Gregor zijn cd’s terug …