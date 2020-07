27 pillen per dag slikken

In de serie Tygo in de psychiatrie ging Tygo Gernandt in gesprek met mensen die een langdurige psychiatrische geschiedenis hebben en al veel labels. Minder diagnosticeren en kijken naar de persoon achter de diagnoses, was de uitkomst. Een jaar later bezoekt hij de geïnterviewden om te kijken hoe het hun vergaat. Is er iets veranderd? En welke impact heeft de coronacrisis gehad?