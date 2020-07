Droom op wielen

De wijde wereld intrekken met een bestelwagen, van festival naar festival. Het lijkt een hippie-utopie uit de jaren zestig. Voor wie er geld mee kan verdienen, verandert het opeens in een romantisch, maar realistisch idee. Uit Foodtruck gezocht, een positief programma van camjo Maartje Vergeer, blijkt dat het voor veel mensen een droom is die ook uit kan komen.

Dat gaat niet zonder slag of stoot. In de eerste aflevering volgen we Dirk Poffers uit Hellendoorn. Een uiterst handige en optimistische man, die niet thuis bij de pakken gaat neerzitten, als hij – vanwege stofallergie – afgekeurd is voor zijn werk. Enkel op basis van foto's laat hij een oude Amerikaanse truck verschepen, in de hoop die te kunnen ombouwen tot rijden..

